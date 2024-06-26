توقيت مباراة اليمن القادمة في بطولة غرب آسيا للشباب الحوثي يمنع اليمنيين من العودة جوا عبر مطار صنعاء.. مسئول يكشف التفاصيل ختام الحوار الإستراتيجي اليمني-المصري.. وهذه أبرز الملفات والنقاط التي جرى بحثها والإتفاق بشأنها توجيه رئاسي بشأن إطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان .. والإعلان عن جولة مفاوضات قادمة مع الحوثيين اليمن تنتزع من السعودية نقطة ثمينة في موقعة الطائف الريال يواصل انهياره بطريقة غير مسبوق ويتجاوز 1800 أمام الدولار اشتعال موجهات طاحنة في جبل مويا بالسودان..و تضارب حول السيطرة عليه ونزوح المئات دولة خليجية تنجح في وساطة بين روسيا وأوكرانيا و تبادل 180 أسيراً إليك حيل بسيطة للإقلاع عن التدخين في الصيف اجتماع طارئ في اسرائيل.. اعتقال نتنياهو وغالانت
كشف وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد عيضة شبيبة، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين يحتجزون أربع طائرات من أسطول الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء.
وكتب الوزير شبيبة في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، "الحوثي يحتجز أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء".
وأضاف: "أؤكد على جميع الوكالات بقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات".
وطيران "اليمنية" الناقل الوطني الوحيد في زمن الحرب، تمتلك أسطولا مكونا من سبع طائرات، يحتجز الحوثيون حتى الان أربعا منها.
وسبق للحوثيين أن احتجزوا إحدى طائرات اليمنية من قبل، وذلك بعد تعليق الشركة رحلاتها الى صنعاء، إثر احتجاز الحوثيين أرصدة الشركة في بنوك صنعاء.
وكانت الخطوط الجوية اليمنية، كشفت قبل أيام عن احتجاز طائرة تابعة لها في صنعاء وعدم السماح بخضوعها للصيانة، مشيرة الى أن الجماعة تسيطر على أكثر من ١٠٠ مليون دولار من ارصدة الشركة وترفض الإفراج عنها.