توجيه رئاسي بشأن إطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان .. والإعلان عن جولة مفاوضات قادمة مع الحوثيين

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 303

وجه مكتب الرئاسة في اليمن، في مذكرة رسمية-اطلع عليها محرر مارب برس- فريق التفاوض الحكومي بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي لا تضمن إطلاق سراح السياسي #محمد_قحطان، المختطف والمخفي قسرا في سجون الحوثيين منذ تسع سنوات.

بدوره كشف رئيس الفريق الحكومي يحيى كزمان عن توجيهات عليا بالمشاركة في جولة مفاوضات مع الحوثيين بشأن الأسرى والمحتطفين في مسقط نهاية الشهر الجاري

كزمان قال التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على اطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة ذلك محمد قحطان.

في هذا السياق أكد رئيس الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، أن إطلاق كافة الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل، وعلى رأسهم محمد قحطان، بوابة السلام.

ودعا الهيج مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الدخول إلى السلام الشامل وفقا لذلك.

وجدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الأسرى والمختطفين بمأرب يوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، جدد موقف الفريق الحكومي الرافض لأي مشاركة في المفاوضات قبل الكشف عن السياسي المخفي قسرا محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي حكمت على سبعين مختطفا ومغيبا في سجونها بالإعدام خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى قرارات الإعدام التي أصدرتها المليشيات بحق المختطفين المفرج عنهم في صفقات تبادل وعددها ١٢ قرار منها قرارات طالت صحفيين وناشطين وحقيقيين.

وأدان هادي ادهيج عملية الاختطاف الأخيرة والتي نفذتها مليشيا الحوثي بحق ١٣ من العاملين في المنظمات الدولية والمحلية بصنعاء والتي لفقت لهم تهمة التجسس، محذرا من تبعات توقف العمل الإنساني على المجتمع اليمني الذي يعاني من الفقر جراء الانقلاب الحوثي.

من جانبه أشار الشيخ حسن القبيسي عضو الوفد الحكومي المفاوض إلى العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية أمام إتمام عملية تبادل الأسرى والمختطفين.

واكد ان المليشيا تستطيع إنجاح عملية التبادل من خلال رفع العراقيل.ودعا القبيسي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية إلى العمل بجدية لوقف تلاعب مليشيا الحوثي الانقلابية بملف الأسرى والمختطفين، مشيرا إلى أن الجماعة اختطفت المئات من اليمنيين خلال الأيام التي كان المبعوث الأممي يدعو لعقد جلسة تفاوض جديدة في مسقط.

هذا وكشف تقرير لهيئة الأسرى والمختطفين عرضه رضوان مسعود رئيس الهيئة عن وفاة ٢٣٩ مختطفا، تحت التعذيب الحوثي، في حين تعرض ١٢٤٩ مختطفا للتعذيب، منهم أصيبوا بإعاقات، ومنهم من أصيب بحالة نفسية.

وفيما يخص موظفي الأمم المتحدة، كشف التقرير عن اختطاف جماعة الحوثي لـ17 موظفًا في يونيو الجاري والأعوام 2021 و2023. كما أشار إلى اختطاف 7 موظفين من شركة دوائية و11 شخصًا من أبناء تهامة والحديدة في مايو الماضي.

واكد رضوان مسعود أن جماعة الحوثي تواصل تنفيذ هجمات واعتقالات تعسفية ضد المدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.