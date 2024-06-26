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اليمن تنتزع من السعودية نقطة ثمينة في موقعة الطائف

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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انتزع المنتخب اليمني نقطة ثمينة من نظيره السعودي، حيث انتهت مباراة المنتخين في مدينة الطائف امس بهدفين لكل منهما ضمن بطولة الديار العربية لغرب آسيا تحت 19 سنة.

وجاء الهدف الأول للمنتخب السعودي عن طريق اللاعب راكان الغامدي عند الدقيقة 36 فيما سجل اللاعب محمد البرواني لمنتخبنا الوطني هدف التعادل عند الدقيقة 40، وتقدم المنتخب السعودي عن طريق اللاعب بسام هزازي عند الدقيقة 64، وعادل بعدها منتخبنا النتيجة عند الدقيقة 84 بهدف عكسي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لكلا الفريقين.

 وفي ذات المجموعة فاز منتخب عُمان على الكويت بهدفين لهدف، عن طريق منتصر عبدالسلام في الدقيقة 33 من الشوط الأول, فيما سجل مهند السعدي هدف التعادل لعُمان في الدقيقة 44 من ذات الشوط، وجاء تقدم المنتخب العُماني عن طريق غسان المسروري في الدقيقة 47 من الشوط الثاني للمباراة.

وتواجه اليمن عمان غدا الخميس فيما تلتقي السعودية مع الكويت.

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