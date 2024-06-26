دولة خليجية تنجح في وساطة بين روسيا وأوكرانيا و تبادل 180 أسيراً

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن جهود وساطة أجرتها الإمارات بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 180 أسيراً من كلا الجانبين.

وأوضحت أن نجاح الوساطة الجديدة، التي تعد الخامسة من نوعها منذ بداية العام الحالي، تأتي تجسيداً لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطاً موثوقاً به لدى الطرفين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتؤكد وزارة الخارجية الإماراتية على استمرار مساعي البلاد في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدةً على أن الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وحسب «وام»، فإن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام في إتمام أربع عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا