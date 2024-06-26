تقرير أمريكي يكشف عن مصادر تمويل مليشيات الحوثي وأجور مقاتليها

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قال تقرير أمريكي حديث، أن مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، تمول أنشطتها الإرهابية، وأجور مقاتليها من الأرباح التي تدرها عليها تجارة المخدرات.
التقرير الصادر عن موقع "شير أمريكا" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن المليشيا الحوثية أنشأت أسواقاً مفتوحة في مناطق سيطرتها للمتاجرة بأصناف من المخدرات غير المشروعة.
وذكر التقرير أن المليشيا تورط أيضاً الأطفال والشباب الذين تجندهم في صفوفها بتعاطي هذه المخدرات، ما يسمح لها بالزج بهم دون وعي إلى جبهات القتال الأمامية.
وأشار التقرير إلى أن القوات البحرية الدولية ضبطت، خلال السنوات القليلة الماضية، مخدرات كانت تُهرب عبر البحر إلى اليمن والمنطقة، تقدر قيمتها بمليار دولار.
وكان تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكد، في العام 2022، أن المليشيا الحوثية تجني قرابة 6 مليارات دولار سنوياً من تجارة المخدرات، بعدما حولت اليمن إلى بؤرة لتوزيع وتهريب المخدرات إلى دول في المنطقة.