ميليشيا الحوثي تعلن استهداف ناقلة في بحر العرب

قال المتحدث باسم مليشيات الحوثي الارهابية يحيى سريع، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان: “نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة «MSC SARAH V» الإسرائيليةَ في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأضاف سريع: “العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية”.

وتابع: “الصاروخ الجديد يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك”.

سريع مضى في القول: “استهداف السفينة الإسرائيلية جاء انتصاراً للشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة”.

وأكمل: “مستمرون في تطوير قدراتنا العسكرية لتعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني”.

وختم المتحدث باسم ميليشيا الحوثي بيانه: “عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت ميليشيا الحوثي عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول أفريقيا.

في حين نفذت الطائرات الأميركية عشرات الغارات أيضا على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.