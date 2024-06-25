تعز - وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 اخرين في حادث مروري مروع بمديرية جبل حبشي

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت مصادر محلية الثلاثاء 24 يونيو/حزيران 2024 م بوفاة 7 أشخاص واصابة 8 اخرين في حادث مروري مروع بمديرية جبل حبشي التابعة إدارياً لمحافظة تعز(غربي اليمن).



وذكرت المصادر لـ ”مأرب برس“ بأن سيارة نوع صالون كانت تقل ركابا من قرية "المسنيفة" تدحرجت من علو شاهق في نقيل المنعم بجبل حبشي الى اسفل المنحدر الجبلي ما اسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 اخرين.

ولم يتسنى لمصادرنا بعد؛ التأكد من أسباب الحادث المأساوي.