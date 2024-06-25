تعز - وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 اخرين في حادث مروري مروع بمديرية جبل حبشي عدن.. استعدادات لبدء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية ريال مدريد يعلن رحيل قائد الفريق وتقارير عن قرب انتقاله للدوري السعودي أول تعليق لإسماعيل هنية بعد استشهاد 10 من عائلته بينهم شقيقته مشائخ ووجهاء تعز يوجهون رسالة قوية ومباشرة للحوثيين قناة يمنية تعلن نقل مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للشباب شاهد.. تمثال يمني أثري معروض للبيع في لندن قيادة المؤتمر بمأرب تشدد على رفع الجاهزية والتحشيد إلى الجبهات استعدادا لمعركة قادمة ليلة دامية.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة ويستهدف مدرستين للأونروا في غزة زيارة رسمية ومفاجئة وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية.. تفاصيل
أفادت مصادر محلية الثلاثاء 24 يونيو/حزيران 2024 م بوفاة 7 أشخاص واصابة 8 اخرين في حادث مروري مروع بمديرية جبل حبشي التابعة إدارياً لمحافظة تعز(غربي اليمن).
وذكرت المصادر لـ ”مأرب برس“ بأن سيارة نوع صالون كانت تقل ركابا من قرية "المسنيفة" تدحرجت من علو شاهق في نقيل المنعم بجبل حبشي الى اسفل المنحدر الجبلي ما اسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 اخرين.
ولم يتسنى لمصادرنا بعد؛ التأكد من أسباب الحادث المأساوي.