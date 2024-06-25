عدن.. موعد امتحانات طلاب الشهادة الثانوية

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم طارق العكبري، الاستعدادات لاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤م، المقرر انطلاقها، الأحد المقبل ،٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم قيادة اللجنة العليا للاختبارات ممثلة برئيس اللجنة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، ونائب رئيس اللجنة وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، والمختصين في الإدارة العامة للاختبارات، آخر التحضيرات الفنية والنهائية، وخطة التهيئة والإعداد للاختبارات والتي تم استكمالها في الداخل والخارج.

وأكد الاجتماع، على اهمية الالتزام بالضوابط واللوائح العملية الاختبارية، وإنجاح العملية الاختبارية.

وشدد الوزير العكبري، على ضرورة العمل بصورة مستمرة واستكمال هذا الاستحقاق المتمثل بخوض الطلاب غمار اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الجاري، والذي يأتي في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية .. مؤكداً حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي قد تواجه سير العملية الاختبارية.

وشدد على ضرورة استشعار الجميع بالمسؤولية في نجاح اختبارات شهادة الثانوية العامة، وأهمية العمل بمهنية ومسؤولية بهذا الصدد .

واشاد بجهود اللجنة العليا وقطاع المناهج والتوجيه للتحضير والتهيئة للاختبارات.