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ريال مدريد يعلن رحيل قائد الفريق وتقارير عن قرب انتقاله للدوري السعودي

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، عن رحيل مدافعه الدولي ناتشو فيرنانديز، وسط تقارير عن انتقاله قريبا الى احد الاندية السعودية.

وقال النادي، في بيان رسمي" القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد".

وأضاف" يريد نادي ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أكبر أساطير نادينا".

وانضم ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001 وهو في العاشرة من عمره، ولعب في جميع فئات الأكاديمية حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول في عام 2012.

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