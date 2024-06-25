أول تعليق لإسماعيل هنية بعد استشهاد 10 من عائلته بينهم شقيقته مشائخ ووجهاء تعز يوجهون رسالة قوية ومباشرة للحوثيين قناة يمنية تعلن نقل مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للشباب شاهد.. تمثال يمني أثري معروض للبيع في لندن قيادة المؤتمر بمأرب تشدد على رفع الجاهزية والتحشيد إلى الجبهات استعدادا لمعركة قادمة ليلة دامية.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة ويستهدف مدرستين للأونروا في غزة زيارة رسمية ومفاجئة وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية.. تفاصيل أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة الجيش إسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية غرب غزة و مقتل شقيقته و12 آخرين الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 أفراد في الجيش السوداني والدعم والسريع بينهم قيادات بارزة
عقد في تعز اليوم الثلاثاء لقاء موسع جمع مشائخ ووجهاء، مديريات شرعب وصبر وجبل حبشي ومقبنة والتعزية.
وشدد المجتمعون على الاصطفاف واليقظة في مواجهة اي مخططات لمليشيا الحوثي.
اللقاء اكد ايضا على وحدة الصف الجمهوري والتمسك بالثوابت الوطنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي.