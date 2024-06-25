مشائخ ووجهاء تعز يوجهون رسالة قوية ومباشرة للحوثيين

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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عقد في تعز اليوم الثلاثاء لقاء موسع جمع مشائخ ووجهاء، مديريات شرعب وصبر وجبل حبشي ومقبنة والتعزية.

وشدد المجتمعون على الاصطفاف واليقظة في مواجهة اي مخططات لمليشيا الحوثي.

اللقاء اكد ايضا على وحدة الصف الجمهوري والتمسك بالثوابت الوطنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي.