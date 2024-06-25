قناة يمنية تعلن نقل مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للشباب

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت قناة المهرية نقلها مباريات منتخب اليمن للشباب في بطولة غرب اسيا - السعودية 2024.

وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مدينة الطائف السعودية، خلال الفترة من 25 يونيو حتى الخامس من يوليو المقبل، وينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمشاركة المنتخب اليمني للشباب.

ويشارك في البطولة 12 منتخبًا، هم: اليمن والسعودية، والعراق، والبحرين، والإمارات، وعُمان، والكويت، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.

ويخوض منتخبنا الوطني بقيادة المدير الفني الكابتن محمد البعداني، اول مبارياته اليوم، امام صاحب الأرض المنتخب السعودي، عند الساعة التاسعة مساءً، بمدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم ايضا عُمان والكويت.

وتضم المجموعة الثانية،( العراق، لبنان، الأردن، والمجموعة الثالثة (سوريا والبحرين والإمارات وفلسطين).

وأوضح المدير الفني لمنتخب الشباب محمد البعداني في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس، أن منتخبنا يتطلع للمنافسة بقوة في البطولة، رغم قصر مدة المعسكر التدريبي، إلا أنه يؤمن بعزيمة وبراعة لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز.

ولفت البعداني إلى أن مستويات المنتخبات المشاركة متقاربة، وقال:" منتخبنا يضم جيلاً من اللاعبين الذين يعتبرون الأفضل في الساحة اليمنية"..منوهاً بأن منتخبنا حقق بطولتين في فئة الناشئين، ويتطلع للمزيد من الإنجازات.

وتلعب المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.