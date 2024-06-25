شاهد.. تمثال يمني أثري معروض للبيع في لندن

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشف الباحث اليمني المختص بالآثار عبد الله محسن أن تمثالا أثريا يمنيا سيعرض للبيع في مزاد الفن القديم والعسكري لدار مزادات "أبولو" لندن في 13 من يوليو القادم.

التمثال "من المرمر من القرن الثالث قبل الميلاد من آثار اليمن من قتبان يقف مرتدياً قبعة وسترة طويلة ضيقة، على قاعدة منحوتة إلى ثلاث طبقات، في الطبقتين العلويتين اسم صاحب التمثال بحروف المسند.

وتمت إزالة هذا العنصر من قاعدة بيانات سجل فقدان الأعمال الفنية ويأتي مع خطاب تأكيد، وفق محسن.

وقال ان هذه القطعة مصحوبة بتقرير تاريخي من أليساندرو نيري، خبير التراث الثقافي الدولي المقيم في فلورنسا، إيطاليا.

واضاف: ''من غير المعروف الجهة التي قامت بإضافته من قِبل إلى قاعدة البيانات التي تعد أكبر قاعدة بيانات في العالم للأعمال الفنية المسروقة، إلا أنه من المؤكد أنها ليست الحكومة اليمنية أو جهة تابعة لها''.

وقال ان التمثال ملك لأحد هواة جمع التحف في لندن باعه لمجموعة إنجليزية خاصة من شروزبري.

وتابع: ''لا توجد معلومات إضافية حول كيف وصل إلى يد الهاوي المحظوظ، إلا أن هذا التمثال في الغالب من حيد بن عقيل في وادي بيحان، حيث وجد نقش CSAI I, 72، الذي يذكر الاسم الأول لصاحب التمثال''.