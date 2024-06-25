ليلة دامية.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة ويستهدف مدرستين للأونروا في غزة زيارة رسمية ومفاجئة وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية.. تفاصيل أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة الجيش إسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية غرب غزة و مقتل شقيقته و12 آخرين الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 أفراد في الجيش السوداني والدعم والسريع بينهم قيادات بارزة 8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 أول دولة غربية تعلن ترحيل عضو في حركة حماس من أراضيها تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل مصادر تكشف التفاصيل مسؤول حكومي يكشف سبب تغيير مسار طائرة اليمنية القادمة من جدة الى صنعاء حريق هائل يلتهم أكثر من 17 منزلاً في محافظة الحديدة
وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بتوجيه من القيادة وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية".
وأضافت: "سيعقد الوزير خلال الزيارة عددا من اللقاءات، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وتسعى الصين لتعزيز علاقاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيف خلال الأسبوع الجاري أربعة قادة عرب، يشاركون في منتدى التعاون الصيني العربي في بكين.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني كلا من قادة مصر والإمارات والبحرين وتونس، وسط آمال من بكين بتجاوز دورها الاقتصاد، وامتداد التعاون إلى مجالات أخرى.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أجرى زيارة إلى المملكة السعودية أواخر عام 2022، واعتبرتها بكين والرياض "علامة بارزة"، فيما واصلت الصين هذا النهج العام الماضي وتوسطت في اتفاق مفاجئ بين الرياض وإيران، وقد صمد هذا الاتفاق رغم الضغوط التي تسببت فيها الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.
ويشكل النفط أهمية بالغة بالنسبة لبكين، وتحصل الصين على أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتأتي الحصة الأكبر من السعودية، وفي التجارة، أصبحت الإمارات، شريكاً أكبر للصين