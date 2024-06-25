زيارة رسمية ومفاجئة وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية.. تفاصيل

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 77

وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بتوجيه من القيادة وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية".

وأضافت: "سيعقد الوزير خلال الزيارة عددا من اللقاءات، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وتسعى الصين لتعزيز علاقاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيف خلال الأسبوع الجاري أربعة قادة عرب، يشاركون في منتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني كلا من قادة مصر والإمارات والبحرين وتونس، وسط آمال من بكين بتجاوز دورها الاقتصاد، وامتداد التعاون إلى مجالات أخرى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أجرى زيارة إلى المملكة السعودية أواخر عام 2022، واعتبرتها بكين والرياض "علامة بارزة"، فيما واصلت الصين هذا النهج العام الماضي وتوسطت في اتفاق مفاجئ بين الرياض وإيران، وقد صمد هذا الاتفاق رغم الضغوط التي تسببت فيها الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

ويشكل النفط أهمية بالغة بالنسبة لبكين، وتحصل الصين على أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتأتي الحصة الأكبر من السعودية، وفي التجارة، أصبحت الإمارات، شريكاً أكبر للصين