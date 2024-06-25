ليلة دامية.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة ويستهدف مدرستين للأونروا في غزة زيارة رسمية ومفاجئة وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية.. تفاصيل أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة الجيش إسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية غرب غزة و مقتل شقيقته و12 آخرين الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 أفراد في الجيش السوداني والدعم والسريع بينهم قيادات بارزة 8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 أول دولة غربية تعلن ترحيل عضو في حركة حماس من أراضيها تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل مصادر تكشف التفاصيل مسؤول حكومي يكشف سبب تغيير مسار طائرة اليمنية القادمة من جدة الى صنعاء حريق هائل يلتهم أكثر من 17 منزلاً في محافظة الحديدة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق أطفالا يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة.
وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف حي التفاح شرقي مدينة غزة واستهدف مباني مأهولة بالسكان ومدرسة تؤي نازحين ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينين.
ودفنت جثامين عائلة كاملة في قبر واحد قتلوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي التفاح.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37626 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء في الحصيلة الأخيرة لوزارة الصحة في غزة