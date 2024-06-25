الجيش إسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية غرب غزة و مقتل شقيقته و12 آخرين

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بينما تتواصل الحرب على قطاع غزة منذ 9 أشهر، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، استهدف القصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم الشاطئ.

فقد أفاد مصادر إعلامية في قناة الحدث أن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما أضاف أن القصف أدى إلى مقتل 13 في المنزل، بينهم شقيقة هنية.

وكان هنية خسر 3 من أولاده (حازم وأمير ومحمد) مع 3 من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ أيضا في أبريل الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر يوم تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، قتل 37626 فلسطينيا، فيما أصيب 86098 جراء القصف الإسرائيلي.

فيما تعثرت كافة المساعي الدولية والإقليمية حتى الآن من أجل التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في القطاع المدمر، والذي شارف بعض نازحيه على الجوع، نظرا لشح دخول المساعدات الغذائية.

إذ بينما تتمسك حماس بوقف دائم للحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل غزة، ترفض إسرائيل ذلك، متحدثة عن وقف مؤقت للنار.

فضلا عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أشار سابقا في مقابلة تلفزيونية إلى أنه رفض المقترح الأميركي للتهدئة الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع، ليعود أمس ويؤكد أنه قبل بجزء من هذا المقترح، في موقف متناقض أثار الشكوك حول حقيقة قراره