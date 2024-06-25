الجيش إسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية غرب غزة و مقتل شقيقته و12 آخرين الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 أفراد في الجيش السوداني والدعم والسريع بينهم قيادات بارزة 8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 أول دولة غربية تعلن ترحيل عضو في حركة حماس من أراضيها تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل مصادر تكشف التفاصيل مسؤول حكومي يكشف سبب تغيير مسار طائرة اليمنية القادمة من جدة الى صنعاء حريق هائل يلتهم أكثر من 17 منزلاً في محافظة الحديدة وجهت برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات..وزارة الدفاع تتحدث عن مخطط حوثي لشن هجمات غادرة على هذه الجبهات - وثيقة واشنطن تداعب المليشيات بتهديد جديد عاجل.. موقع الجيش: قرى ومناطق آهلة بالسكان في الضالع تتعرض لقصف حوثي عشوائي وعنيف
فرض المجلس الأوروبي عقوبات على ستة أفراد في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدعوى "الضلوع في أنشطة تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد".
وقال بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين: "على جانب قوات الدعم السريع، تشمل القائمة الجديدة عبد الرحمن جمعة برك الله، وهو جنرال يقود قوات الدعم السريع في غرب دارفور وهو مسؤول عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، ومن بينهم أيضا المستشار المالي لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات الدعم السريع في غرب دارفور".
ومن جانب القوات المسلحة السودانية، أفاد البيان، بأن "العقوبات تستهدف المدير العام لأنظمة الصناعة الدفاعية، وهي شركة مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، لمسؤوليتهما عن القصف الجوي العشوائي على المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع، كما تم إدراج علي أحمد كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير".
ويخضع الأفراد الـ6 لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. ومنذ 15 أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار