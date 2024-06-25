8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024

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استفادت منتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا من فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا 2024، وضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي.
وتملك كل من إنجلترا وفرنسا وهولندا أربع نقاط بعد جولتين وضمنت تواجدها في الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث على الأقل، وذلك قبل مبارياتها في الجولة الثالثة الأخيرة غدا الثلاثاء، حيث تلعب إنجلترا متصدرة المجموعة الثالثة مع سلوفينيا، وهولندا متصدرة الرابعة مع النمسا، وفرنسا ثانية الرابعة مع بولندا.
وانضمت هذه المنتخبات الثلاثة إلى ألمانيا وسويسرا المتأهلتين من المجموعة الأولى، وإسبانيا وإيطاليا من المجموعة الثانية، إضافة إلى البرتغال التي ضمنت تأهلها وصدارة المجموعة السادسة قبل خوضها مباراتها في الجولة الثالثة الأخيرة ضد جورجيا بعد غد الأربعاء. وينتظر أن تلتحق ثمانية منتخبات أخرى بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي مع إسدال الستار على مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بعد غد الأربعاء