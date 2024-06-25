مسؤول حكومي يكشف سبب تغيير مسار طائرة اليمنية القادمة من جدة الى صنعاء

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشَّعبي الاثنين 24 يونيو/حزيران 2024 بأن طائرة الشركة القادمة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مطار صنعاء وهي رحلة عودة الحجاج برقم IY5619 وعليها (145) حاج إضطر قائد الرحلة إلى تحويل مسارها إلى مطار جيبوتي وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها صنعاء بنفس لحظات وصول الرحلة حفاظاً على سلامة الركاب.



وأشار الشعبي في تصريح صحفي بأن تحويل مسار الرحلة إلى مطار جيبوتي بإعتباره المطار البديل حتى تتحسن الأجواء والاقلاع إلى مطار صنعاء بإذن الله تعالى .