مسؤول حكومي يكشف سبب تغيير مسار طائرة اليمنية القادمة من جدة الى صنعاء حريق هائل يلتهم أكثر من 17 منزلاً في محافظة الحديدة وجهت برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات..وزارة الدفاع تتحدث عن مخطط حوثي لشن هجمات غادرة على هذه الجبهات - وثيقة واشنطن تداعب المليشيات بتهديد جديد عاجل.. موقع الجيش: قرى ومناطق آهلة بالسكان في الضالع تتعرض لقصف حوثي عشوائي وعنيف بطريقة نوعية وفريدة سلاح أوكراني باغت روسيا وأربك الحسابات تصريحات عن ''خرافة الولاية'' وهدف الحوثيين منها الرئيس العليمي يشيد بمواقف قطر ويبعث بتهنئة للأمير تميم أول المنتخبات المغادرة بطولة أمم أوروبا وألمانيا تتأهل مع سويسرا شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير
قال الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشَّعبي الاثنين 24 يونيو/حزيران 2024 بأن طائرة الشركة القادمة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مطار صنعاء وهي رحلة عودة الحجاج برقم IY5619 وعليها (145) حاج إضطر قائد الرحلة إلى تحويل مسارها إلى مطار جيبوتي وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها صنعاء بنفس لحظات وصول الرحلة حفاظاً على سلامة الركاب.
وأشار الشعبي في تصريح صحفي بأن تحويل مسار الرحلة إلى مطار جيبوتي بإعتباره المطار البديل حتى تتحسن الأجواء والاقلاع إلى مطار صنعاء بإذن الله تعالى .