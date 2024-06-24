حريق هائل يلتهم أكثر من 17 منزلاً في محافظة الحديدة

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية الإثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 باندلاع حريق هائل تسبب بخسائر مادية كبيرة في محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن حريقاً التهم اكثر من 17 منزلا في منطقة الجاح الاعلى بمديرية بيت الفقية التابعة إداريا لمحافظة الحديدة.



وافادت المصادر بان الحريق ناجم عن ماس كهربائي نتج عنه خسائر مادية في، الممتلكات دون وقوع أي إصابات او خسائر بشرية.