حريق هائل يلتهم أكثر من 17 منزلاً في محافظة الحديدة وجهت برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات..وزارة الدفاع تتحدث عن مخطط حوثي لشن هجمات غادرة على هذه الجبهات - وثيقة واشنطن تداعب المليشيات بتهديد جديد عاجل.. موقع الجيش: قرى ومناطق آهلة بالسكان في الضالع تتعرض لقصف حوثي عشوائي وعنيف بطريقة نوعية وفريدة سلاح أوكراني باغت روسيا وأربك الحسابات تصريحات عن ''خرافة الولاية'' وهدف الحوثيين منها الرئيس العليمي يشيد بمواقف قطر ويبعث بتهنئة للأمير تميم أول المنتخبات المغادرة بطولة أمم أوروبا وألمانيا تتأهل مع سويسرا شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير تقرير أممي ''صادم'' بشأن وضع العملة اليمنية وما سيحدث لها خلال الأشهر الأربعة القادمة
افادت مصادر محلية الإثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 باندلاع حريق هائل تسبب بخسائر مادية كبيرة في محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن حريقاً التهم اكثر من 17 منزلا في منطقة الجاح الاعلى بمديرية بيت الفقية التابعة إداريا لمحافظة الحديدة.
وافادت المصادر بان الحريق ناجم عن ماس كهربائي نتج عنه خسائر مادية في، الممتلكات دون وقوع أي إصابات او خسائر بشرية.