وجهت برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات..وزارة الدفاع تتحدث عن مخطط حوثي لشن هجمات غادرة على هذه الجبهات - وثيقة واشنطن تداعب المليشيات بتهديد جديد عاجل.. موقع الجيش: قرى ومناطق آهلة بالسكان في الضالع تتعرض لقصف حوثي عشوائي وعنيف بطريقة نوعية وفريدة سلاح أوكراني باغت روسيا وأربك الحسابات تصريحات عن ''خرافة الولاية'' وهدف الحوثيين منها الرئيس العليمي يشيد بمواقف قطر ويبعث بتهنئة للأمير تميم أول المنتخبات المغادرة بطولة أمم أوروبا وألمانيا تتأهل مع سويسرا شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير تقرير أممي ''صادم'' بشأن وضع العملة اليمنية وما سيحدث لها خلال الأشهر الأربعة القادمة يعملون منذ بداية الانقلاب دون كشفهم او توقيفهم.. تحقيق يفضح اللوبي الحوثي السري داخل المنظمات والمؤسسات المالية الدولية - أسماء
اصدرت وزارة الدفاع اليمنية توجيها برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات على وقع استمرار التحشيدات العسكرية للمليشيات صوب جبهات القتال مع قوات الشرعية .
وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الدفاع " هيئة العمليات المشتركة " وصل موقع مأرب برس نسخة منها بوجود مساعي حوثية لاستئناف عمليات التصعيد العسكري بهدف إسقاط جبهة كرش في محافظة الحج والسيطرة على خط الضباب الأحكوم جبل حبشي والتوجه إلى الساحل الغربي.
واوضحت الوزارة نقلاً عن مصادر مؤكدة بـ "أن المليشيات تخطط لهجوم مباغت وغادر في أي لحظة على محافظتي مأرب وتعز".
وطالبت الوزارة من منتسبي قوات الجيش الوطني بأخذ الحيطة والحذر واليقظة العالية والتصدي لأي أعمال عدائية قد تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية في أي وقت.