وجهت برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات..وزارة الدفاع تتحدث عن مخطط حوثي لشن هجمات غادرة على هذه الجبهات - وثيقة

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اصدرت وزارة الدفاع اليمنية توجيها برفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات على وقع استمرار التحشيدات العسكرية للمليشيات صوب جبهات القتال مع قوات الشرعية .

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الدفاع " هيئة العمليات المشتركة " وصل موقع مأرب برس نسخة منها بوجود مساعي حوثية لاستئناف عمليات التصعيد العسكري بهدف إسقاط جبهة كرش في محافظة الحج والسيطرة على خط الضباب الأحكوم جبل حبشي والتوجه إلى الساحل الغربي.

واوضحت الوزارة نقلاً عن مصادر مؤكدة بـ "أن المليشيات تخطط لهجوم مباغت وغادر في أي لحظة على محافظتي مأرب وتعز".



وطالبت الوزارة من منتسبي قوات الجيش الوطني بأخذ الحيطة والحذر واليقظة العالية والتصدي لأي أعمال عدائية قد تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية في أي وقت.