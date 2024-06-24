عاجل.. موقع الجيش: قرى ومناطق آهلة بالسكان في الضالع تتعرض لقصف حوثي عشوائي وعنيف

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال موقع الجيش الوطني ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، شنت اليوم الاثنين، قصفًا عشوائيًا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستهدفةً القرى والمناطق الآهلة بالسكان شمال وشمالي غرب محافظة الضالع.

ونقل سبتمبر نت عن مصادر محلية قولها إن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا بقذائف مدفعية 23 ومقذوفات pmb ومختلف العيارات النارية والأسلحة الرشاشة مستهدفةً القرى والمناطق الأهلة بالسكان في "حجر المشاريع، قروض، سُليم، ومُريس".

وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى ترويع الأطفال والنساء، دون مزيد من التفاصيل.