عاجل.. موقع الجيش: قرى ومناطق آهلة بالسكان في الضالع تتعرض لقصف حوثي عشوائي وعنيف بطريقة نوعية وفريدة سلاح أوكراني باغت روسيا وأربك الحسابات تصريحات عن ''خرافة الولاية'' وهدف الحوثيين منها الرئيس العليمي يشيد بمواقف قطر ويبعث بتهنئة للأمير تميم أول المنتخبات المغادرة بطولة أمم أوروبا وألمانيا تتأهل مع سويسرا شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير تقرير أممي ''صادم'' بشأن وضع العملة اليمنية وما سيحدث لها خلال الأشهر الأربعة القادمة يعملون منذ بداية الانقلاب دون كشفهم او توقيفهم.. تحقيق يفضح اللوبي الحوثي السري داخل المنظمات والمؤسسات المالية الدولية - أسماء السعودية تعترف رسميا لأول مرة بوفاة أكثر من ألف حاج خلال هذا الموسم دولث خليجية وإيران تتفقان على محادثات مشتركة لاستئناف العلاقات السياسية
قال موقع الجيش الوطني ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، شنت اليوم الاثنين، قصفًا عشوائيًا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستهدفةً القرى والمناطق الآهلة بالسكان شمال وشمالي غرب محافظة الضالع.
ونقل سبتمبر نت عن مصادر محلية قولها إن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا بقذائف مدفعية 23 ومقذوفات pmb ومختلف العيارات النارية والأسلحة الرشاشة مستهدفةً القرى والمناطق الأهلة بالسكان في "حجر المشاريع، قروض، سُليم، ومُريس".
وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى ترويع الأطفال والنساء، دون مزيد من التفاصيل.