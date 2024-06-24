الرئيس العليمي يشيد بمواقف قطر ويبعث بتهنئة للأمير تميم

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أشاد الرئيس رشاد العليمي، بالمواقف الاخوية الثابتة لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، الى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية، وتخفيف معاناته الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

جاء ذلك في برقية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الاثنين الى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير دولة قطر، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه مقاليد الحكم في بلده الشقيق.

واعرب رئيس مجلس القيادة، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص التهاني، واطيب التمنيات للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة قطر التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء، بحسب وكالة سبأ.