أول المنتخبات المغادرة بطولة أمم أوروبا وألمانيا تتأهل مع سويسرا

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تأهل المنتخبان الالماني والسويسري إلى دور الـ16من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم ( يورو 2024) المقامة حالياً في المانيا بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
وتقدمت سويسرا عن طريق دان ندوي في الدقيقة 28، فيما خطف البديل نيكلاس فولكروج هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود المانيا لصدارة المجموعة الأولى في بطولة أمم أوروبا.
ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بعد الفوز الكبير على اسكتلندا بخمسة اهداف مقابل هدف، وفوزه على هنغاريا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، فيما رفع منتخب سويسرا رصيده الى خمس نقاط في المركز الثاني بعد فوزه على هنغاريا بثلاثة اهداف مقابل هدف، وتعادله مع منتخب اسكتلندا بهدف لكل منهما.
وسيلتقي منتخب ألمانيا في الدور الثاني مع ثاني المجموعة الثالثة من بين منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا، فيما ينتظر منتخب سويسرا مواجهة قوية مع وصيف المجموعة الثانية بين منتخبي إيطاليا حامل اللقب أو كرواتيا.
وغادرت اسكتلندا البطولة كأول المغاردين بعد خسارتها امام هنغاريا بهدف سجله البديل كيفن تشوبوث في اللحظات الأخيرة من المباراة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتودع اسكتلندا منافسات البطولة وتترقب هنغاريا نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.