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شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وهو يتحدث أمام مجموعة من العلماء أبان فترة حكمه لليمن، حول الحوثيين و عيد الغدير...

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