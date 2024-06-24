الرئيس العليمي يشيد بمواقف قطر ويبعث بتهنئة للأمير تميم أول المنتخبات المغادرة بطولة أمم أوروبا وألمانيا تتأهل مع سويسرا شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير تقرير أممي ''صادم'' بشأن وضع العملة اليمنية وما سيحدث لها خلال الأشهر الأربعة القادمة يعملون منذ بداية الانقلاب دون كشفهم او توقيفهم.. تحقيق يفضح اللوبي الحوثي السري داخل المنظمات والمؤسسات المالية الدولية - أسماء السعودية تعترف رسميا لأول مرة بوفاة أكثر من ألف حاج خلال هذا الموسم دولث خليجية وإيران تتفقان على محادثات مشتركة لاستئناف العلاقات السياسية نتنياهو ينقلب عن مقترح بايدن ويكشف شروط جديدة اشتعال الموجهات من جديد والدعم السريع تدمر مركز غسيل الكلى الوحيد بالفاشر.. وحاكم دارفور يشير للإمارات مأسي تدمي القلب بلا أكل منذ 47 يوماً.. 6 آلاف سوداني عالقون في غابة بإثيوبيا
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وهو يتحدث أمام مجموعة من العلماء أبان فترة حكمه لليمن، حول الحوثيين و عيد الغدير...