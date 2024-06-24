شاهد.. علي عبدالله صالح وبيده ملازم الحوثيين يتحدث عن الولاية ويوم الغدير

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وهو يتحدث أمام مجموعة من العلماء أبان فترة حكمه لليمن، حول الحوثيين و عيد الغدير...