السعودية تعترف رسميا لأول مرة بوفاة أكثر من ألف حاج خلال هذا الموسم دولث خليجية وإيران تتفقان على محادثات مشتركة لاستئناف العلاقات السياسية نتنياهو ينقلب عن مقترح بايدن ويكشف شروط جديدة اشتعال الموجهات من جديد والدعم السريع تدمر مركز غسيل الكلى الوحيد بالفاشر.. وحاكم دارفور يشير للإمارات مأسي تدمي القلب بلا أكل منذ 47 يوماً.. 6 آلاف سوداني عالقون في غابة بإثيوبيا فاجعة كبيرة للمغتربين بعد رفع رسوم الزيارة العائلية في السعودي وداعاً للعمل في السعودية … هاجر فقط لهذه الدولة لان أقل راتب فيها 5 ألف دولار شهريا لغير المتعلمين.. 0 دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض وخطر يهدد النفط السعودي قرار حاسم وعاجل من الإتحاد الأوروبي يويفا بعد واقعة رونالدو في خطوة نوعية ومبكرة.. وزارة الأوقاف تدشن موسم العمرة للعام القادم 1446
اعترفت الحكومة السعودية للمرة الأولى بوفاة حجاج في موسم الحج 1445، بعد تجاهل دام أيام لأرقام الوفيات المرتفعة.
وكشف وزير الصحة فهد الجلاجل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن 1301 من الحجيج توفوا. وتابع بأن "83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج".
وبرر الجلاجل ارتفاع الوفيات بأن الحجاج المخالفين "ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".
وتابع بأن "الجهات المختصة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري والتأكيد على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية. وقد تم حصر جميع البلاغات، والتواصل مع ذوي المتوفين، والتعرف عليهم".
وحول أسباب تأخر الإعلان عن الوفيات، قال إن ذلك يعود "لعدم حمل كثير من المتوفين لأي بيانات أو بطاقات تعريفية، وقد تمت الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم، ودفنهم وإكرامهم في مكة المكرمة، وصدرت شهادات الوفاة الخاصة بهم".
يشار إلى أن جل الوفيات هي لحجاج من مصر بواقع أكثر من 600 حاج، والأردن نحو 100، وتونس نحو