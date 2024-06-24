فاجعة كبيرة للمغتربين بعد رفع رسوم الزيارة العائلية في السعودي

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تقدم المملكة العربية السعودية خدمة الاستضافة لأهل المقيمين على أراضيها من خلال زيارات عائلية، ويتم ذلك عبر مكتب تسهيل الزيارات.

وتهدف خدمة تأشيرة الزيارة العائلية إلى تمكين الأقارب من الزيارة والاستمتاع بوقت مميز في المملكة العربية السعودية، مما يعزز الروابط العائلية ويسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي والثقافي بين الأفراد.

كم تبلغ رسوم الزيارة العائلية في السعودية؟ يتم السماح بدخول أفراد عائلة المقيم في المملكة العربية السعودية عند دفع رسوم حكومية شاملة رسوم الزيارة والدخول إلى المملكة، وتتمثل تلك الرسوم في الآتي:

رسوم الزيارة العائلية للفرد الواحد لمدة يوم تقدر 100 ريالًا سعوديًا.

رسوم الزيارة العائلية لمدة يومين تقدر 100 ريالًا سعوديًا.

رسوم الزيارة العائلية لمدة أربعة أيام تقدر 300 ريالًا سعوديًا.

رسوم الزيارة العائلية لمدة أسبوعين تقدر 300 ريالًا سعوديًا. رسوم الزيارة العائلية لمدة شهر تقدر 2000 ريالًا سعوديًا.

رسوم الزيارة العائلية لمدة ستة أشهر يوم تقدر 3000 ريالًا سعوديًا. رسوم الزيارة العائلية لمدة عام تقدر 5000 ريالًا سعوديًا. رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين تقدر 8000 ريالًا سعوديًا.

خطوات سداد تأشيرة الزيارة العائلية ولسداد الرسوم المقررة لتأشيرة الزيارة العائلية، حددت السلطات بالمملكة إمكانية السداد بكل سهولة من خلال منصة إنجاز كما يلي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إنجاز ”من هنا”

. 2- تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

4- قم باختيار أمر تسديد الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية.

5- قم بتحديد مدة الزيارة كي يتم تحديد الرسوم المطلوبة.

6- قم بإدخال رقم الصراف الآلي الخاص بالمتقدم بالطلب.

7- يتم اتباع الخطوات الخاصة بدفع الرسوم, ثم ستصلك رسالة إلى الهاتف تؤكد إتمام عملية الدفع وخصم المبلغ الخاص بالرسوم من الحساب.

8- تظهر استمارة الدفع على الشاشة التي يمكن طباعتها والاحتفاظ بها لإثبات دفع رسوم الزيارة العائلية.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية إلى السعودية من خلال الوصول إلى معرفة كم تبلغ رسوم الزيارة العائلية في السعودية نشير إلى أنه هناك بعض الشروط التي يجب على المتقدم أن يكون على علم بها كي يستقدم أفراد عائلته في زيارة والتي تتمثل في الآتي:

يجب سداد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية. ينبغي أن يكون المتقدم من أقرب المقربين للمقيم من الدرجة الأولى. يجب أن يكون هناك إقامة سارية الصلاحية للمقيم في المملكة العربية السعودية. يلزم ملء النموذج الخاص بطلب الزيارة العائلية على أن تكون جميع البيانات مدونة بشكل دقيق