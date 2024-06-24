وداعاً للعمل في السعودية … هاجر فقط لهذه الدولة لان أقل راتب فيها 5 ألف دولار شهريا لغير المتعلمين.. 0

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كثير من الدول تهتم بعامل النظافة وتمنحه راتب كبير ومميزات كثيرة.
كما إنها تغير مسماه الوظيفي وتطلق عليه صديق البيئة.
رواتب عامل النظافة هزيلة ، إلا ان هناك دولة تعطيهم 4050 دولار شهريًا. ويتقاضى عامل النظافة في سويسرا: 4050 دولار أمريكي (15 ألف ريال سعودي).
ويحصل عامل النظافة في كندا على راتب قدره: 2500 دولار أمريكي (9375 ريال سعودي