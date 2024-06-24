قرار حاسم وعاجل من الإتحاد الأوروبي يويفا بعد واقعة رونالدو

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشديد الإجراءات الأمنية على جانب الملاعب، لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.
واقتحم عدد من المشجعين أرض ملعب "سيغنال ايدونا بارك" بمدينة دورتموند، لملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء مباراة بلاده أمام نظيره التركي (3-0) التي جمعتهما مساء أمس السبت.
وقال "يويفا" في بيان رسمي: "سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية في الملاعب العشرة في ألمانيا، رغم أنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية".
وأضاف: "أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كافة المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".
وعلى الرغم من أن مقتحمي الملعب كانوا يريدون فقط التقاط صور شخصية مع الأسطورة رونالدو، إلا أن الخطة الأمنية للبطولة تهدف أيضا لحماية اللاعبين من الأذى.
وشهدت مباريات "يورو 2024" اقتحام العديد من المشجعين لأرض الملعب، بما في ذلك مشجع يحمل كاميرا اقترب من النجم البلجيكي كيفن دي بروين، في مباراة ضد سلوفاكيا في فرانكفورت