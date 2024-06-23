في خطوة نوعية ومبكرة.. وزارة الأوقاف تدشن موسم العمرة للعام القادم 1446

الأحد 23 يونيو-حزيران 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دشنت وزارة الأوقاف والإرشاد _قطاع الحج والعمرة _ اليوم الأحد 17 ذي الحجة 1445 الموافق 23 يونيو 2024، موسم العمرة للعام القادم 1446هـ، وذلك بالتزامن مع اختتام موسم حج هذا العام، في خطوة نوعية ومبكرة تيسيرًا للمعتمرين وترجمة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأوقاف والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة خلال تدشينه موسم العام الهجري الجديد 1446هجرية، بالتزام معتمري بلادنا بالأنظمة والقوانين وعودتهم مع انتهاء برامج العمرة إلى محافظاتهم سالمين غانمين، وهي ذات الإشادة التي تؤكدها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي سهل من سرعة تدشين موسم العمرة.

وأهابت الوزارة، بالراغبين في أداء مناسك العمرة التوجه إلى المنشآت المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، محذرة من الوكالات الوهمية وغير المعتمدة والروابط المضللة التي تهدف إلى سحب البيانات الشخصية وابتزاز أصحابها.

وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم كافة أنواع الدعم، وتذليل الصعاب، لمواطنينا الراغبين بأداء العمرة.. مثنية على التجاوب السريع من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتجاوبهم مع طلب الوزارة في تدشين الموسم بالتزامن مع نهاية موسم حج هذا العام 1445.