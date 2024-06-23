طقس اليمن خلال الساعات القادمة.. أمطار في 16 محافظة ومناطق تصل درجة الحرارة فيها الى 45

الأحد 23 يونيو-حزيران 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وقال المركز في النشرة الجوية ليوم الأحد، انه يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات (تعز، اب, الضالع، البيضاء، ذمار, ريمة، صنعاء، المحويت, عمران, حجة، صعدة ومرتفعات لحج, أبين، شبوة، حضرموت والمهرة) وكذلك على أجزاء من سهل تهامة.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (39 – 45) درجة مئوية، حارة على السهول والمناطق الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (35 – 40) درجة مئوية، فيما ستكون الرياح قوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة، ومعتدلة الى نشطة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول وكذا الاحتماء من العواصف الرعدية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.. محذرا سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وهطول الامطار.

ونبه المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، محذرا الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.