يورو2024.. تأهل البرتغال وبلجيكا على حساب تركيا ورومانيا

الأحد 23 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تأهل المنتخب البرتغالي إلى الدور الـ16 من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بعد فوزه على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيغنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند الالمانية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة .

وافتتح المنتخب البرتغالي التسجيل عن طريق لاعبه برناردو سيلفا بعد مرور 21 دقيقة من انطلاق صفارة البداية، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التركي صامت أكايدن خطأ في مرماه عند الدقيقة 28 من الشوط الأول، وعزز برونو فيرنانديز ثلاثية بلاده، بعد تمريرة من قبل زميله النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بثلاثية نظيفه وتأهله الى الدور الـ ١٦ من البطولة التي تستضيفيها المانيا.

وضمن المجموعة السادسة، تعادل المنتخب الجورجي مع نظيره التشيكي بهدف لكل منهما، وسيلتقي الاربعاء القادم، المنتخب البرتغالي نظيره الجورجي، فيما يلتقي منتخب تركيا نظيره التشيكي ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات.

وضمن المجموعة الخامسة من بطولة الامم الاوروبية (يورو 2024)، تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور الـ 16 بعد فوزه على نظيره الروماني بهدفين عن طريق لاعبيه يوري تيليمانس في الدقيقة الثانية، وكيفين دي بروين في الدقيقة 80، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الالمانية.

وستحسم الجولة الأخيرة هوية المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، عندما تلتقي بلجيكا مع أوكرانيا وسلوفاكيا مع رومانيا يوم الأربعاء المقبل.