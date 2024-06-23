هجوم جديد في البحر العربي

الأحد 23 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاحد تلقيها تقريراً عن نداء استغاثة من سفينة جنوب شرقي ميناء نشطون في البحر العربي.

وكانت الهيئة اعلنت في وقت سابق اليوم إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في وقوع أضرار في سفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة.

وأضافت في مذكرة استرشادية "جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي".

وفي مذكرة منفصلة، حددت أمبري السفينة على أنها "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا"، دون ذكر اسمها. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.