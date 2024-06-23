يورو2024.. تأهل البرتغال وبلجيكا على حساب تركيا ورومانيا هجوم جديد في البحر العربي البحرية البريطانية تعلن عن هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل الحديدة الجيش الروسي يشن أعنف هجوم صاروخي على كييف... وأوكرانيا تعلن الرد وتطلق عشرات المسيّرات واشنطن ترد على مزاعم الحوثي باستهداف حاملة الطائرات آيزنهاور مليشيات الحوثي الإرهابية تقول بأنها نفذت عمليتين بالبحر الأحمر وبحر العرب تحركات للمليشيات لـ«حوثنة» أسماء نحو 15 مدرسة يمنية تحدثت عن انشطة مشبوهة تهدد كيانهم الحزبي..قيادة مؤتمر مأرب توجه طلباً هاماً للواء العرادة دولة خليجية تحذر رعاياها من التوجه الى لبنان وتدعو المتواجدين هناك للمغادرة فورا مشائخ صعدة في القصر الرئاسي بعدن.. وعيدروس الزبيدي يتحدث معهم عن الإستعداد للمرحلة القادمة سلما او حربا
اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاحد تلقيها تقريراً عن نداء استغاثة من سفينة جنوب شرقي ميناء نشطون في البحر العربي.
وكانت الهيئة اعلنت في وقت سابق اليوم إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في وقوع أضرار في سفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة.
وأضافت في مذكرة استرشادية "جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي".
وفي مذكرة منفصلة، حددت أمبري السفينة على أنها "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا"، دون ذكر اسمها. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.