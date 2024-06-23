البحرية البريطانية تعلن عن هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل الحديدة

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO التابعة للبحرية البريطانية، بوقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء الحديدة على بعد 65 ميلا غربا.
وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 ميلا بحريا (حوالي 120 كيلومترا) غرب الحديدة ، مشيرة إلى أنه جرى تصنيف الحادث على أنه "هجوم".
وأضافت: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم وباشرت السلطات التحقق من الأمر.. وننصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وفي آخر التطورات أعلنت "الهيئة البحرية" أن حادثا وقع على بعد 23 ميلا بحريا غرب المخا وأصيبت السفينة بقذيفة مجهولة الهوية.
وأضافت: "تم إخماد الحريق بنجاح من قبل طاقم السفينة التي واصلت طريقها إلى ميناء الاتصال