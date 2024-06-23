الجيش الروسي يشن أعنف هجوم صاروخي على كييف... وأوكرانيا تعلن الرد وتطلق عشرات المسيّرات

الأحد 23 يونيو-حزيران 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وقت شنت فيه روسيا هجوماً جوياً على كييف والمنطقة المحيطة بها، أطلقت أوكرانيا عشرات الطائرات المسيرة أثناء الليل، واستهدفت عدداً من المناطق الروسية، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك على تطبيق «تلغرام»، إن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة دمرت فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وذكر فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أيضاً، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة فوق المنطقة. ولم يتضح عدد الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها. وقال المسؤولان إنه وفقاً للمعلومات الأولية، لم يسقط قتلى أو مصابون في المنطقة، كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المنطقتين.

بناية متضررة في خاركيف نتيجة قصف روسي بقنبلة منزلقة (إ.ب.أ) من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الإدارية الأوسع نطاقاً على تطبيق «تلغرام» اليوم، إن روسيا شنت هجوماً جوياً على كييف والمنطقة المحيطة بها.

وأبلغ شهود من «رويترز» بسماع عدة انفجارات في كييف ومحيطها بدت كما لو كانت منظومات دفاع جوي تتصدى لأسلحة جوية. وأوضح رئيس الإدارة المحلية في منطقة كييف بأوكرانيا روسلان كرافتشينكو، الأحد، أن شخصين أصيبا وتضررت عشرات المنازل وبنايات أخرى في هجوم صاروخي شنته روسيا خلال الليل على المنطقة.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، الأحد، إن الدفاعات الجوية دمرت 2 من 3 صواريخ أطلقتها روسيا فوق منطقة كييف. ولم يحدد أوليشوك، في بيان على «تلغرام»، ما حدث للصاروخ الثالث. وقال كرافتشينكو، على «تلغرام»، إن الحطام المتساقط أصاب شخصين، لكنهما لم يحتاجا لعلاج في مستشفى.

وأضاف أن الحطام ألحق أضراراً أيضاً بـ6 بنايات سكنية متعددة الطوابق وأكثر من 20 منزلاً، إضافة إلى محطة للوقود وصيدلية وبناية إدارية و3 سيارات في المنطقة.

ودوت صفارات الإنذار من غارات جوية على كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق أخرى في أنحاء أوكرانيا لنحو ساعة صباح اليوم بدءاً من الساعة 01:50 بتوقيت غرينيتش.