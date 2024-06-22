واشنطن ترد على مزاعم الحوثي باستهداف حاملة الطائرات آيزنهاور

السبت 22 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفى مسؤول أمريكي، اليوم (السبت)، مزاعم الحوثي باستهداف حاملة الطائرات آيزنهاور، مؤكداً أنها مزاعم زائفة وفقاً لما نقلته وكالات إعلامية دولية.

وقال مسؤول دفاعي في المكتب الإعلامي في عمليات سلاح البحرية في البنتاغون في تصريحات صحفية إن حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» ستغادر البحر الأحمر وتتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، في مهمة تقضي بدعم أي عمليات عسكرية قد تفرضها التطورات بين لبنان وإسرائيل.

فيما ذكر معهد البحرية الأمريكية أن الحاملة «روزفلت» ستحل محل آيزنهاور لكن المدمرات المرافقة لها في الأسطول الخامس الأمريكي ستظل في البحر الأحمر.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا أن حاملة الطائرات آيزنهاور أمرت بالعودة إلى أمريكا، ووصلت إلى المتوسط قادمة من البحر الأحمر.

وزعم الحوثيون أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانسورلد نافيجيتور في بحر العرب، موضحين أن العملية التي استهدفت السفينة ترانسورلد نافيجيتور أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة، وأن العملية التي استهدفت حاملة الطائرات آيزنهاور حققت أهدافها بنجاح.