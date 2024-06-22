دولة خليجية تحذر رعاياها من التوجه الى لبنان وتدعو المتواجدين هناك للمغادرة فورا مشائخ صعدة في القصر الرئاسي بعدن.. وعيدروس الزبيدي يتحدث معهم عن الإستعداد للمرحلة القادمة سلما او حربا مع تحذير من القادم في شهر يوليو.. تقرير حديث: ''نحو 53 ألف نازح تضرروا بسبب السيول في اليمن'' كيف أضر الحوثي بآلاف الصياديين وحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد؟ كم عدد الوفيات بين حجاج اليمن هذا العام؟ مسؤول يجيب أصوات انفجارات تهز أحد أحياء العاصمة الأردنية.. والأمن يكشف التفاصيل تعرف علي علامة شائعة لسرطان الدماغ وغالبا ما يتجاهلها الناس حادث جديد شرق عدن و انفجارات عنيفة حول سفينة في البحر المنتخب السعودي في المستوى الثالث لقرعة تصفيات كأس العالم 2026 خطة إسرائيلية لـلإطاحة بالضفة الغربية و.. تسجيل مسرب يفضح التفاصيل
دعت الكويت اليوم السبت رعاياها، إلى العدول عن التوجه إلى لبنان وطالبت المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة بأسرع وقت.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان حول التطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة: "تُجدد وزارة الخارجية دعوتها لكافة المواطنين الكرام بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".
كما أهابت بكافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن.
ودعت الخارجية الكويتية "من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشكل فوري، وذلك عبر هاتف الطوارئ التابع للسفارة".
وقبل أيام، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع "حرب أكبر" بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدود بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.