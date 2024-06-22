مع تحذير من القادم في شهر يوليو.. تقرير حديث: ''نحو 53 ألف نازح تضرروا بسبب السيول في اليمن''

السبت 22 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشف تقرير أممي حديث، أن ما يقارب 53 ألف نازح في اليمن تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة الناجمة عنها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقرير "التحديث الإنساني" الذي أصدره الخميس، إن أكثر من 7,555 أسرة نازحة تتألف من أكثر من 52,800 شخص تأثرت بالأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة الناجمة عنها في اليمن، خلال الفترة بين يناير ومايو 2024.

وأضاف التقرير أن شركاء آلية الاستجابة السريعة (RRM) بادروا إلى دعم المتضررين من الأمطار والفيضانات، حيث وصلوا إلى أكثر من 6,500 أسرة من الأسر المتضررة، بحزمة من المساعدات الحيوية المنقذة للحياة.

وفي حين أكد مكتب الـ"أوتشا" أن الفيضانات تمثل أحد التهديدات الرئيسية للنازحين داخلياً في اليمن خلال عام 2024، فقد حذّر من أن موسم الأمطار الثاني في البلاد والمتوقع أن يبدأ في شهر يوليو القادم، سيؤثر على العديد من المناطق المعرضة للفيضانات، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية التي لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً أمام الشركاء في تنفيذ التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار الفيضانات والاستجابة لها بشكل فعال.

ودعا التقرير إلى ضرورة حشد الموارد المالية المطلوبة من أجل مواجهة هذه المخاطر، وقال: "إذا لم يتم تعبئة الموارد، فقد لا تتمكن آلية الاستجابة السريعة من تقديم استجابة على مستوى البلاد، ولذلك فإن التمويل الإضافي أمر بالغ الأهمية للسماح بالتخفيف من آثار الفيضانات والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية".