كم عدد الوفيات بين حجاج اليمن هذا العام؟ مسؤول يجيب

السبت 22 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش،وجود 6 وفيات بين الحجاج اليمنيين هذا العام.

ونقلت منصة صدق عن الرباش قوله ان حالات الوفاة بسبب أمراض مزمنة، وان إحدى الوفيات كانت بعد وصول الشخص إلى مكة، والبقية أثناء أداء المناسك.

هذا وتحدثت تقاير اعلامية عن وفاة أكثر من 1000 حاج خلال أداء مناسك الحج هذا العام، فيما تحدثت مصادر رسمية لبعض الدول عن وفاة قرابة 553 حاجًا.

ويرجع السبب الرئيسي لحدوث حالات الوفاة للإجهاد الشديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المشاعر المقدسة، والتي بلغت 49 درجة مئوية.

وزارة الصحة السعودية كانت قد حذرت جموع الحجيج من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً.