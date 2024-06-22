أصوات انفجارات تهز أحد أحياء العاصمة الأردنية.. والأمن يكشف التفاصيل

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سمعت فجر السبت أصوات انفجارات ضخمة في أحد أحياء العاصمة الأردنية عمان، في حين أخلت قوات الأمن المنطقة من السكان.
من جانبها، عزت مديرية الأمن العام، السبت، سبب التواجد الأمني الكثيف في المنطقة وسماع أصوات انفجارات في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، إلى قيام أشخاص بتخزين مواد متفجرة داخل منزل، وفق ما توصلت إليه التحقيقات الأولية.
وقال بيان للمديرية (تتبع وزارة الداخلية)، غداة تداول العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تواجد أمني كثيف بالمنطقة وسماع أصوات انفجارات، إن "التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص (لم يذكر أي تفاصيل عنهم) بتخزين كميات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية".
وأشار إلى أن "خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية إصابات تذكر".
وتابع البيان: "نهيب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أي مؤثرات".
وأوضح أن "القضية قيد التحقيق، وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء". واكتفت وسائل الإعلام الأردنية بنشر بيان مديرية الأمن العام دون أي زيادة أو تفاصيل أخرى، في حين أظهرت مقاطع تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تواجدا أمنيا كثيفا وأصوات انفجارات ضخمة، وتحدث بعضها عن هدم البيت الذي تم العثور على المتفجرات فيه، وتحدث بعضها عن تحليق طائرات مروحية فوق المكان