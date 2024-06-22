المنتخب السعودي في المستوى الثالث لقرعة تصفيات كأس العالم 2026

السبت 22 يونيو-حزيران 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ستُسحب قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الخميس المقبل في كوالالمبور، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة.

وصُنِفَت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في ستة مستويات وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).

وضمّ المستوى الأول اليابان (17)، إيران (20) وكوريا الجنوبية (22)، الثاني أستراليا (23)، قطر (35) والعراق (55)، والثالث السعودية (56)، أوزبكستان (62) والأردن (68).

أما المستوى الرابع، فضمّ الإمارات (69)، عُمان (76) والبحرين (81)، الخامس الصين (88)، فلسطين (95) وقرغيزستان (101)، والسادس كوريا الشمالية (110)، إندونيسيا (134) والكويت (137).

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة.

يتأهل أوّل منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً أن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

وتظهر منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقرغيزستان للمرة الأولى في الدور الثالث، بعد نجاحها في التصفيات المزدوجة التي منحت المنتخبات المتأهلة أيضاً بطاقة المشاركة في كأس آسيا 2027 في السعودية