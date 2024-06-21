مركزي عدن يصدر توجيهاً جديداً لاستكمال خنق المليشيات اقتصادياً

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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وجه البنك المركزي، بمنع خروج العملات الأجنبية من المحافظات المحررة، إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصا بعد فتح بعض الطرق الرئيسية بين المحافظات.



وتضمنت مذكرة صادرة عن هيئة الأركان بوزارة الدفاع وموجهة لمدراء الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات العسكرية، بمنع خروج العملات الأجنبية لمناطق سيطرة الحوثيين، وضبط كل من يحاول المضاربة بالطبعة القديمة من العملة أمام الطبعة الجديدة.



كما تضمنت المذكرة، منع دخول العملة القديمة الى المناطق المحررة والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.



وحددت التوجيه، السماح بخروج العملة الجديدة الى مناطق سيطرة الحوثيين بحيث لا يتجاوز المبلغ 200 الف ريال والسماح بدخول العملة الجديدة الى مناطق سيطرة الشرعية بحيث لا يتجاوز المبلغ 200 الف ريال.

