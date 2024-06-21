تسريب تسجيل صوتي لوزير بحكومة نتنياهو يكشف خطة “خطيرة” حزب الإصلاح يقول بأن المعركة ضد المليشيات مصيرية من الساحل الغربي إلى تعز وصولاً إلى مأرب والجوف دولة جديدة تعترف بفلسطين.. وإسرائيل غاضبة تعرف عليها.. جميح يعلن إعتماد اليونسكو 5 مشاريع نوعية لدعم العمل الصحفي في اليمن اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.. خطاب عاجل موجه للرئاسة والحكومة يحذر من خطورة تسليم ميناء عدن للإمارات بيان لوزارة الأوقاف بشأن يوم ''الغدير'' و ما يسمى ''الولاية'' محافظة شمال اليمن أطلق منها الحوثيون صواريخ باليستية ومجنحة.. والحكومة تدين بشدة السعودية.. البدء بإصدار تأشيرات الراغبين في العمرة مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا بيان لطيران اليمنية يكشف ما تقوم به مليشيا الحوثي مع طائرة إيرباص متوقفة بمطار صنعاء
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استناداً إلى تسجيل صوتي لوزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش، أنه أبلغ مجموعة من المستوطنين عن خطط لتغيير الوضع في الضفة الغربية دون أن تُتهم حكومته رسمياً بضمها.
وأضافت الصحيفة أن سموتريتش صرح بأن الهدف هو منع تحويل الضفة الغربية إلى جزء من دولة فلسطينية.
وفي وقت سابق، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بأنها تضم “أشخاصاً غير قادرين على الحكم بشكل سليم”. وقال لابيد في تصريحات نُشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية يوم الخميس، إن “تطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش يدفعان تل أبيب نحو الفوضى ويفتتان الحكومة من الداخل”.
وأضاف لابيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقدم دعماً غير مسبوق لتل أبيب، معتبراً أن اتهام نتنياهو لبايدن بتأخير شحنة أسلحة هو “عمل سياسي مجنون لإرضاء اليمين”.