تسريب تسجيل صوتي لوزير بحكومة نتنياهو يكشف خطة “خطيرة”

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 64

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استناداً إلى تسجيل صوتي لوزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش، أنه أبلغ مجموعة من المستوطنين عن خطط لتغيير الوضع في الضفة الغربية دون أن تُتهم حكومته رسمياً بضمها.

وأضافت الصحيفة أن سموتريتش صرح بأن الهدف هو منع تحويل الضفة الغربية إلى جزء من دولة فلسطينية.

وفي وقت سابق، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بأنها تضم “أشخاصاً غير قادرين على الحكم بشكل سليم”. وقال لابيد في تصريحات نُشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية يوم الخميس، إن “تطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش يدفعان تل أبيب نحو الفوضى ويفتتان الحكومة من الداخل”.

وأضاف لابيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقدم دعماً غير مسبوق لتل أبيب، معتبراً أن اتهام نتنياهو لبايدن بتأخير شحنة أسلحة هو “عمل سياسي مجنون لإرضاء اليمين”.