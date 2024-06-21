حزب الإصلاح يقول بأن المعركة ضد المليشيات مصيرية من الساحل الغربي إلى تعز وصولاً إلى مأرب والجوف

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد التجمع اليمني للإصلاح بأن المعركة ضد الإنقلاب الحوثي مصيرية في كل ربوع الوطن، من الساحل الغربي إلى تعز، وإلى محافظة الضالع وصولاً إلى مأرب والجوف.

وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، في منشور له على منصة (X) اليوم الجمعة، أنه لا فرق بين أيٍ من خطوط التماس في مواجهة المليشيات.

وقال العديني، إن كل الخطوط على قدر من الأهمية في واحدية المعركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن التراشق الإعلامي بين القوى الجمهورية لا يخدم إلا مليشيات الارهاب الحوثي.

وبين ناطق الإصلاح، أن مجلس القيادة والحكومة، هما المعنيين بمناقشة أي اختلالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن واحدية المعركة ضد مليشيا الانقلاب.