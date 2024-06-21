تسريب تسجيل صوتي لوزير بحكومة نتنياهو يكشف خطة “خطيرة” حزب الإصلاح يقول بأن المعركة ضد المليشيات مصيرية من الساحل الغربي إلى تعز وصولاً إلى مأرب والجوف دولة جديدة تعترف بفلسطين.. وإسرائيل غاضبة تعرف عليها.. جميح يعلن إعتماد اليونسكو 5 مشاريع نوعية لدعم العمل الصحفي في اليمن اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.. خطاب عاجل موجه للرئاسة والحكومة يحذر من خطورة تسليم ميناء عدن للإمارات بيان لوزارة الأوقاف بشأن يوم ''الغدير'' و ما يسمى ''الولاية'' محافظة شمال اليمن أطلق منها الحوثيون صواريخ باليستية ومجنحة.. والحكومة تدين بشدة السعودية.. البدء بإصدار تأشيرات الراغبين في العمرة مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا بيان لطيران اليمنية يكشف ما تقوم به مليشيا الحوثي مع طائرة إيرباص متوقفة بمطار صنعاء
أكد التجمع اليمني للإصلاح بأن المعركة ضد الإنقلاب الحوثي مصيرية في كل ربوع الوطن، من الساحل الغربي إلى تعز، وإلى محافظة الضالع وصولاً إلى مأرب والجوف.
وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، في منشور له على منصة (X) اليوم الجمعة، أنه لا فرق بين أيٍ من خطوط التماس في مواجهة المليشيات.
وقال العديني، إن كل الخطوط على قدر من الأهمية في واحدية المعركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى أن التراشق الإعلامي بين القوى الجمهورية لا يخدم إلا مليشيات الارهاب الحوثي.
وبين ناطق الإصلاح، أن مجلس القيادة والحكومة، هما المعنيين بمناقشة أي اختلالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن واحدية المعركة ضد مليشيا الانقلاب.