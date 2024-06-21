دولة جديدة تعترف بفلسطين.. وإسرائيل غاضبة

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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان على موقعها الإلكتروني اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.
وكتبت في بيانها، صباح الجمعة: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".
واثر ذلك استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، سفير أرمينيا في تل أبيب لـ"التوبيخ" بعد ساعات على إعلان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "استدعينا السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده بفلسطين".