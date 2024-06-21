تعرف عليها.. جميح يعلن إعتماد اليونسكو 5 مشاريع نوعية لدعم العمل الصحفي في اليمن

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الدكتور محمد جميح، عن إقرار المنظمة خمسة مشاريع لدعم الصحافة في اليمن.

وأوضح جميح، لوكالة سبأ، إن المنظمة عقدت في باريس مؤتمر البرنامج الدولي لتنمية الاتصال باليونيسكو الذي تشغل فيه اليمن، منصب نائب رئيس مكتب البرنامج، لأول مرة منذ تأسيس البرنامج قبل 44 عاماً..لافتاً الى أن البعثة رشحت الصحفي اليمني المقيم في باريس، خالد الخالد، لتمثيل بلادنا، خلال فترة عمل المؤتمر.

وذكر جمح، أن المؤتمر أقر جميع التوصيات التي صاغتها بعثة اليمن لدى اليونيسكو لاعتماد تمويل المشاريع الخاصة باليمن والتي قدمتها مؤسسات ومنظمات غير حكومية بشكل مستقل في ديسمبر الماضي.

وبحسب السفير جميح، فقد تم اعتماد المشاريع المتعلقة برواية القصص الرقمية من أجل المساواة بين الجنسين في اليمن، ومشروع التمكين الرقمي للمرأة اليمنية، ومشروع الذكاء الاصطناعي في برامج الصحافة في التعليم العالي في المنطقة العربية، ومشروع إقليمي، والمشروع الرابع تمكين التميز الإعلامي في الصراعات، وهو مشروع إقليمي مركز الخليج لحقوق الإنسان، فيما جاء المشروع الخامس بعنوان (تعزيز سلامة الصحفيين في الشرق الأوسط)، وهو مشروع إقليمي.