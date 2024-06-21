اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.. خطاب عاجل موجه للرئاسة والحكومة يحذر من خطورة تسليم ميناء عدن للإمارات

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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حذر ‏24 عضواً في مجلس الشورى اليمني من مساع لتأجير ميناء عدن جنوب البلاد لدولة الإمارات.

وحمل الأعضاء في مذكرة رسمية ممهورة باسمائهم وتوقيعاتهم، المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية أي إجراء يفضي الى تسليم ميناء عدن للإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الذي يسيطر عسكريا على العاصمة عدن، بما فيها الميناء.

وخاطب اعضاء مجلس الشورى في المذكرة الصادرة يوم امس الخمس- اطلع عليها محرر مأرب برس- رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي،و اعضاء المجلس، اضافة الى رئيس واعضاء الحكومة؛ مؤكدين رفضهم القاطع اي مساس بميناء عدن.

وقالوا: ''‏ نود نحن الموقعون ادناه من اعضاء مجلس الشورى اليمني ان نعرب لكم عن شديد اعتراضنا ورفضنا الرفض القاطع عن الإقدام على توقيع اي اتفاق مع مجموعة موانئ ابواظبي تتعلق بميناء عدن تحت اي ذريعة او حجة.. فميناء عدن يعتبر أهم مرتكزات اقتصادنا الوطني وسيادة بلادنا''.

‏واكدوا بان ميناء عدن كان ومازال محط اطماع الدول كبيرة وصغيرة وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي..وهو الميناء الذي كان الى وقت قريب يعتبر ثاني او ثالث اكبر ميناء عالمي.

‏واهاب اعضاء مجلس الشورى الموقعون، بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بأن يصدروا بياناً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه بإيقاف اي اجراءات او اتفاقيات يراد لها ان تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن.

وأضافوا: ''‏إننا نحملكم المسؤلية أمام الله تعالى ثم أمام شعبنا من أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس بميناء عدن أو غيره من سيادة الوطن ‏فالوطن الجريح اليوم سيتعافى قريبا باذن الله تعالي وسيعود قوياً مهاب الجانب''.

اللهم إننا قد بلغنا

‏ اللهم فاشهد

‏الموقعون :

‏١- الشيخ الحسن ابكر

‏٢- دكتور فؤاد بن الشيخ

‏٣- الشيخ مقبل لكرش باعوضه

‏٤- الشيخ هادي احمد هادي هيج

‏٥-اللواء احمد محمد قحطان

‏٦- الاستاذ وحيد رشيد

‏٧- استاذ شاكر الهتار

‏٨- استاذ صلاح باتيس

‏٩- دكتور محمد صالح قرعه

‏١٠- الشيخ عبدالله العوبثاني

‏١١- الشيخ عبدالكريم صالح محمد العمري

‏١٢-الشيخ الباشا عطيه

‏١٣- المهندس عبدالله محسن الاكوع

‏١٤- الشيخ مهدي مهدي جابر الهاتف

‏١٥- دكتور فضل علي ابو غانم

‏١٦- الشيخ مبخوت عبود الشريف

‏١٧-الشيخ علي عبدربه العواضي

‏١٨- القاضي علي عوض ناصر

‏١٩- الشيخ حسن مقبول الاهدل

‏٢٠- القاضي مرشد علي العرشاني

‏٢١- دكتور محمد احمد افندي

‏٢٢- الشيخ سالم بن محمد الخوري العلهي

‏٢٣-الشيخ العجي احمد الطالبي

‏٢٤- الشيخ عبدالله محمد حسين درانه

‏25-الشيخ علي حسين البحيري

‏صادر يوم الخميس ٢٠يونيو ٢٠٢٤م