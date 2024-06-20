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بيان لوزارة الأوقاف بشأن يوم ''الغدير'' و ما يسمى ''الولاية''

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أئمة المساجد والخطباء والمرشدين، إلى التحذير من بدعة ما يسمى بيوم "الغدير"، وضلال فكرة ما يسمى الولاية.

وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم، من الاحتفال بـ"يوم الغدير" وفكرة "الولاية"، معتبرةً إياهما بدعة وخرافة، كونهما يخالفان تعاليم ديننا الإسلامي ويتعارضان مع أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

وأكد البيان أن الحوثيين يستغلون هذه المناسبات لتعزيز الطائفية وتغيير الهوية اليمنية باتجاه النموذج الإيراني. 

وشددت الوزارة على أهمية رفض هذه المفاهيم والتمسك بقيم الإسلام الحنيف والنظام الجمهوري.

دعوة وزارة الأوقاف، جاءت بالتزامن مع استعدادات حوثية للاحتفال بما يسمى "عيد الغدير"، ويوم "الولاية"، والذي يوافق الثامن عشر من ذي الحجة.

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