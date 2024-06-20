محافظة شمال اليمن أطلق منها الحوثيون صواريخ باليستية ومجنحة.. والحكومة تدين بشدة

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت الحكومة الشرعية عن قيام مليشيا الحوثي باطلاق صواريخ باليستية جديدة من وسط الاحياء السكنية، وقالت ان ذلك يعرض حياة المدنيين للخطر.

وفي التفاصيل أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بشدة إقدام مليشيات الحوثي الارهابية، على إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة "ايرانية الصنع" في هجماتها الارهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، من وسط الاحياء السكنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مواطنين في محافظة المحويت وثقوا قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة من داخل المدينة، في امتداد لنهج المليشيات منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب، في عسكرة المدن والتمترس بالمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، وإدانة ممارسات مليشيا الحوثي التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.