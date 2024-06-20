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السعودية.. البدء بإصدار تأشيرات الراغبين في العمرة

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بدء استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) بان الوزارة تستقبل سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

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