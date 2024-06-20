آخر الاخبار

بيان لوزارة الأوقاف بشأن يوم ''الغدير'' و ما يسمى ''الولاية'' محافظة شمال اليمن أطلق منها الحوثيون صواريخ باليستية ومجنحة.. والحكومة تدين بشدة السعودية.. البدء بإصدار تأشيرات الراغبين في العمرة مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا بيان لطيران اليمنية يكشف ما تقوم به مليشيا الحوثي مع طائرة إيرباص متوقفة بمطار صنعاء القوات الإسرائيلية تعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك اشتعال حرب طاحنة من جديد وعشرات القتلى والجرحى في هجمات لقوات الدعم السريع وسط وغرب السودان صدمة في البيت الأبيض من هجوم نتنياهو على إدارة بايدن في أحدث اشتباك علني بينهما كندا تصدر قرارات نوعية و تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.. وإيران ترد بوتين يطير إلى ثاني دولة قادماً من كوريا الشمالية

مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا

الخميس 20 يونيو-حزيران 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
عدد القراءات 450

جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة

إقراء أيضاً
مواعيد مباريات اليوم الخميس في يورو 2024
طاقم تحكيم يمني يشارك في بطولة غرب آسيا
جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024
رونالدو يسعي لتحطيم رقم قياسي وتاريخي في مباريات قادمة مجنونة ..تفاصيل
تعرف على المنتخبات التي سيواجهها منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب وموعد البط
نجم المنتخب الفرنسي يفاجئ الجماهير من مكة هو ويؤدي مناسك الحج برفقة زوجته عارض
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول